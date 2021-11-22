«المالية» تكشف تفاصيل العائد على سندات خزانة الاثنين

كشفت وزارة المالية عن نتائج طرح سندات الخزانة، الاثنين،حيث سجل أعلى عائد على السندات أجل عائد على السّندات أجل 3 سنوات 14.67%، وأقل عائد 14.45%، ومتوسط العائد 14.65%، وسجل أعلى عائد على السندات أجل 7 سنوات 14.64%، وأقل عائد 14.61% ومتوسط العائد14.62%، وسجل أعلى عائد على السندات أجل 15 عام 15.38%، وأقل عائد 15.35%،ومتوسط العائد 15.37%.

وطرح البنك المركزي المصري، اليوم، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 11.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني مليار جنيه لأجل 7 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 500 مليون جنيه لأجل 15 عامًا.

ويرجع الانخفاض الأخير للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.3 نقطة مئوية مدعوماً بانخفاض العطاءات المقبولة، بينما ظل الطلب مستقراً نسبياً، حيث انعكس انخفاض العطاءات المقبولة في نسبة العطاءات المطلوبة، لتسجّل 1.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول 3 إصدارات في فبراير 2021، مقارنة بـ1.3 مرة خلال أكتوبر 2020.

كانت وزارة المالية أكدت اعتمادها على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.

وخلال عطاءات الأسبوع الماضي على أدوات الدين قصيرة الأجل، تزايد الإقبال على شراء أدوات الدين المحلى من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية، ليصل معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة إلى مستوى 3.09 مرة فى المتوسط، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مقارنة مع 2.65 مرة الأسبوع قبل الماضي.

وأذون الخزانة هى إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 أشهر و12 شهراً، وتعتبر أداة مالية قصيرة الأجل أي لمدة أقل من العام، ويتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعاً وشراء.

وتتميز أذون الخزانة بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأي خسائر رأسمالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثيقة أذون الخزانة