الإثنين 22 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بمناسبة عيد الاستقلال

الخارجية الأمريكى: مستمرون فى مساندة الشعب اللبنانى

وزير الخارجية الأمريكى
وزير الخارجية الأمريكى

هنأ وزير الخارجية​ الأمريكية ​أنتوني بلينكن​، اليوم الإثنين، نيابة عن ​الولايات المتحدة​ الأمريكية، ​الشعب اللبناني​ بعيد الاستقلال. 

وأكد وزير الخارجية الأمريكى أن الولايات المتحدة ستستمر في الوقوف إلى جانب شعب لبنان خلال هذه الايام الصعبة ​دعمًا لآماله في مستقبل أفضل.

وأشار "بلينكن" إلى أن بلاده تعترف بالثقافة الثرية والمثابرة للشعب اللبناني، الذي واجه وتغلب على العديد من التحديات على مدار السنوات الماضية.

فى سياق متصل، بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وقال الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون: "سأعمل خلال السنة الأخيرة من ولايتي، على ملاحقة القضايا العالقة، وفي مقدمتها وضع مسار الإصلاحات، على سكة صحيحة ودائمة وصولًا إلى معالجة الملف الاقتصادي".

وأشار “عون” عقب لقائه قائد الجيش اللبنانى جوزيف عون،إلى أن الظروف الاقتصادية، انعكست سلبًا على العسكريين فى مختلف  المجالات، ورغم ذلك يقوم العسكريون بواجباتهم بإخلاص وعلى الدولة أن تقابل عطاءاتهم بتحسين أوضاعهم.

ولفت الرئيس اللبناني إلى أن العراقيل أمام العمليات الإصلاحية، التي كان من المفترض أن تنجز خلال الأعوام الماضية مستمرة، والعمل يجري على تذليلها الواحدة تلو الأخرى، منوهًا بالدور الذي يقوم به الجيش والمؤسسات الأمنية في المحافظة على الأمن.

من جانبه، قال قائد الجيش: "نعول على حكمتكم في مقاربة الملفات الشائكة، والخروج من الأزمة بأقل الخسائر وبوجود المؤسسة العسكرية لا خوف على لبنان ولن نسمح للتحديات أن تنل من عزيمتنا".

وزير الخارجية الامريكي لبنان يوم الاستقلال الشعب اللبناني لولايات المتحدة الامريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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