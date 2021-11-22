الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ شمال سيناء: استمرار رفع درجة الاستعداد تحسبًا لأى تغيّرات مناخية

محافظ شمال سيناء،
محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة

أكد محافظ شمال سيناء، محمد عبدالفضيل شوشة، استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة ومرافق المحافظة، ومديريات الخدمات بها، ورفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية، وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة؛ تحسبا لأى تغيرات مناخية.
وأشار المحافظ - في بيان اليوم الإثنين - إلى أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة لم تتلق أي إخطارات أو خسائر بخصوص الظروف الجوية التي شهدها مختلف مدن المحافظة خلال الأيام الماضية، موضحا أن المحافظة شهدت تحسنا ملحوظا في الأحوال الجوية.
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسينَاء، المهندس أحمد سعيد عرفة، إنه تمت الاستجابة لكافة البلاغات الواردة للخط الساخن والمتعلقة بتجمعات مياه الأمطار على الفور، وذلك من خلال 13 معدة أنواع مختلفة مجهزة بأحدث التقنيات والأطقم الفنية بالتنسيق مع مجالس المدن والأجهزة المعنية.


وفي وقت سابق.. تابع المحافظ، عمليات سحب وتصريف مياه الأمطار من شوارع وميادين مدينة العريش، حيث تفقد المحافظ - رفقة ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش - تصريف المياه من الشوارع وكذا تفقد محطة الصرف الصحي.

وأشاد المحافظ، بالطواقم الفنية والعاملين الذين يقومون بعمليات تصريف المياه من الشوارع تحت الظروف الجوية الصعبة، وذلك لتيسير حركة المرور والسيارات بالشوارع، موجهًا الشكر إلى جميع الجهات المعاونة مثل قطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء والمرور والحماية المدنية والعاملين بغرف العمليات على الجهود المبذولة خلال فترات تساقط الأمطار.

وأعلن المحافظ عن استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، مؤكدًا استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية.

وتشهد محافظة شمال سيناء طقسًا سيئًا ضمن عدد من محافظات الجمهورية، حيث تتعرض مراكز ومدن المحافظة إلى سقوط أمطار غزيرة ومتقطعة على مدار اليوم وانخفاض في درجات الحرارة، مما أثر على مختلف مناحي الحياة بالمحافظة.

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