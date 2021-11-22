وكيل «إفريقية النواب»: استضافة مصر لـ«الكوميسا» يؤكد استعادة دورها الريادى بالقارة

قال عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن استضافة العاصمة الإدارية الجديدة قمة الكوميسا الحادية والعشرين، غدًا الثلاثاء، بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع، قائلا إنها خطوة مهمة من شأنها تعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية.

وأضاف عمرو هندي، في بيان صادر اليوم، أن استضافة مصر هذه القمة بعد غياب طويل دام لأكثر من 20 عاما، يؤكد حجم الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية عام 2014، منوها إلى أن مصر قامت بتعزيز جهودها تجاه القارة الإفريقية في جميع المجالات.

وأشار عمرو هندي إلى أن هذه الجهود شملت تنشيط التعاون بين مصر والدول الإفريقية في جميع المجالات، إضافة إلى العمل على استضافة عدد من المؤتمرات والمنتديات المهتمة بالاستثمار والاقتصاد والأمن في القارة.

وأوضح أن الرئيس السيسي إيمانا منه بأهمية العودة والريادة داخل القارة السمراء قام بتكثيف تحركاته وزياراته الهادفة للعديد من الدول القارة، ومنها دول كان يوجد انقطاع عنها منذ عقود.