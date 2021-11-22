محمد هنيدى عن الراحلة سهير البابلى: «هتوحشينا يا سوسكا»

اشتهرت بالأدوار الكوميدية التي بينّت عفويتها في التمثيل، حيث استطاعت أن تترك بصمة واضحة في الوسط الفني، جعلتها من أشهر أبناء جيلها، وظلّت حتى الآن تشتهر بلقب "بكيزة هانم الدرملي"، هى الفنانة سهير البابلي التي رحلت عن عالمنا مساء أمس، عن عمر ناهز الـ84 عامًا بعد أزمة صحية ألمت بها نُقلت على إثرها إلى المستشفى، وشيّع جثمانها ظهر اليوم من مسجد الشرطة.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على نعي الراحلة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة ومن بينهم محمد هنيدي، ريهام حجاج، مراد مكرم وعدد كبير من مذيعين ومذيعات مصر.

ونعى النجم محمد هنيدى، الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلى، التى وافتها المنية مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض، وقال هنيدى، عبر حسابه الرسمي على موقع المدونات المصغر، على "تويتر": "ربنا يرحم الفنانة الكبيرة سهير البابلى ويصبر أهلها وأسرتها يارب، هتوحشينا يا سوسكا".

وتعرضت الفنانة الراحلة لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرّعاية المركزة بأحد المستشفيات، ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستححرام" منشورا تقول فيه: "جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله.

عزاء الفنانة الراحلة سهير البابلي

وقررت أسرة الراحلة سهير البابلى، إقامة سرادق العزاء، غدًا، عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومن المقرر أن يتوافد عدد كبير من الفنانين لتقديم واجب العزاء، حيث كانت تتمتع الراحلة بشعبية كبيرة.

ورحلت الفنانة سهير البابلي بعد صراع مع المرض، نُقلت بعده إلى المستشفى حيث مكثت في الرعاية المركزة عدة أيام حتى توفت، وطالبت ابنتها الشعب المصري بالدعاء لوالدتها بالشفاء، واصفة حالتها بأنها "حرجة"، كما دعا عدد كبير من الفنانين لها بالشفاء العاجل، حتى توفاها الله.