الإثنين 22 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» تنعى الإعلامية أسماء مصطفى

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمزيد من الحزن والأسى، الإعلامية أسماء مصطفي  التي وافتها المنية صباح اليوم.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأحر التعازي والمواساة، للنائب الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، زوج الفقيدة، وللأسرة الكريمة، داعين الله أن يتقبلها في الصالحين.

كما تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التعازي والمواساة للمهندس مصعب أمين المتحدث الإعلامي للتنسيقية في وفاة مولودته التي وافتها المنية اليوم، داعين الله أن يتقبلها قبولا حسنا.

وتوفيت المذيعة الشابة أسماء مصطفى، اليوم الإثنين، بعد صراع مع مرض السرطان. 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الإعلامية أسماء مصطفى التعازي والمواساة لجنة حقوق الانسان مصعب أمين

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وائل لطفي

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