بسمة وهبة ناعية أسماء مصطفى: "مسافة السكة يا أسماء"

نعت الإعلامية بسمة وهبة المذيعة أسماء مصطفى، التي وافتها المنية، صباح اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض، معربة عن بالغ حزنها لرحيل الأخيرة بعد هزيمة السرطان لها.

ونشرت «وهبة» صورة لأسماء مصطفى على صفحتها في موقع «إنستجرام» قائلة: «مكنتش اتخيّل يا أسماء إن حييجي يوم وأقول الله يرحمك، آخر مكالمة بينا اتفقنا إنك حتقوي وكنتي كلك أمل تخفي وقلتيلي أنا بتحسن بس القدر قرر وربنا استردك له، وأنتم السابقون ونحن اللاحقون.. مسافة السكة يا أسماء.. بحبك وحتوحشيني».

ورحلت أسماء مصطفى عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان وكانت قد أعلنت عن مرضها في شهر أبريل الماضي وطلبت من الجمهور الدعاء لها.