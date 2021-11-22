الإثنين 22 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

زوج ابنة سهير البابلي: «انشغلت بالغلابة وكانت بتصحى تدعي لمصر وللجيش»

سهير البابلي
سهير البابلي

كشف الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلي تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة الراحلة قبل مرضها ووفاته.

وقال طعيمة، لـ"الدستور": “كانت الراحلة حريصة أن تقدم رسالة حب وتنوير وولاء، وكانت تقرأ جزءًا من القرآن صباحًا مع الحرص على الأذكار والدعاء، وكانت تدعي لكل الناس ولحبيب القلب الفنان الراحل أحمد خليل”: “نود أن نوجه الشكر إلى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الذي قدم مجهودًا كبيرًا معنا، وأشكر الفنانة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس، فكان هناك تواصل دائم لأنها رفيقة رحلة الكفاح”.

أضاف زوجة ابنة الفنانة الراحلة: “ما شاء الله كانت تستيقظ وتدعي لمصر وللجيش المصري من دعواتها كانت تدعو للمرضى في المستشفيات وكانت تقوم بإرسال صدقة للفقراء، كما أنها لم تبع فنها وحرصت على الولاء للوطن وتدينت التدين الجميل دون تشدد كما أنها كانت شريكة للإنسانية لآخر لحظة".

واختتم طعيمة حديثه“: ”كانت الراحلة تغضب من حديث الصحفيين عن مرضها وكانت تعيش مع ذكر الله والتقت ربها وهى ذاكرة له وكانت مهتمة بالغلابة".

وتعرضت الفنانة الراحلة لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرّعاية المركزة بأحد المستشفيات، ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على انستجرام منشورا تقول فيه: "جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله.

وقررت أسرة الراحلة سهير البابلى، إقامة سرادق العزاء، غدًا، عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومن المقرر أن يتوافد عدد كبير من الفنانين لتقديم واجب العزاء، حيث كانت تتمتع الراحلة بشعبية كبيرة.

الدستور أيام قرآن مصري عمل مجتمع القلب مستشفيات على خلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

جنون «التريند»

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

السيارات تسبح فى الشوارع.. الإسكندرية تغرق فى مياه «المكنسة»

الموت يغيب 5 إعلاميين فى 2021.. 3 منهم في نوفمبر

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان

أشرف زكى لـ«الدستور»: حزن عربى كبير لوفاة سهير البابلى

البورصة السعودية تشهد أكبر انخفاض منذ أكثر من عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

محمود خليل

الكيوف.. والعقل الباحث عن الغيبوبة

القس. رفعت فكرى

التفكير العلمى ومواجهة الأوبئة

د. منى حلمى

اليوم العالمى للفلسفة

أحمد سعد زايد

للدين وجوه جميلة

جمال-أسعد

الوعى وبناء الشخصية

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

صور

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

جنازة سهير البابلى

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: محكمة الانتخابات تبت في الطعون الخاصة بمرحلة الترشح

ممثل الاتحاد الأوروبى: الاستيطان انتهاك صريح للقانون الدولى

ماذا يربط بين هجوم القدس والقرار البريطاني باعتبار حماس "حركة إرهابية"؟