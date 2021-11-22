حبس الطالب المتهم بالتحرش بطالبة فى جامعة الزقازيق

قررت نيابة قسم ثان الزقازيق برئاسة أحمد البدري، مدير النيابة بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس طالب بكلية الآداب لاتهامه بالتحرش بطالبة بكلية التمريض داخل الحرم الجامعي في جامعة الزقازيق 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة ثاني الزقازيق من الطالبة "س. م" بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة الزقازيق، تتهم فيه "ط. ع. م" طالب بكلية التمريض بجامعة الزقازيق، بالتحرش بها وارتكاب فعل فاضح داخل الحرم الجامعي، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7171 إداري قسم ثاني الزقازيق، وتم التحفظ على الطالب قسم ثاني الزقازيق.