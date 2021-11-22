الإثنين 22 نوفمبر 2021
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فن

أشرف زكى لـ«الدستور»: حزن عربى كبير لوفاة سهير البابلى

اشرف زكي
اشرف زكي

أعرب الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن حزنه الشديد لوفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الرسائل من الدول العربية المختلفة وردت إلى النقابة للتعزية في وفاة الفنانة القديرة.

وقال «زكي» لـ«الدستور»: «الفنانة الراحلة قدمت أعمالاً تفتخر هي بها ونحن كجمهور لها نفتخر بها كونها واحدة من الأسرة الفنية قدّمت لمصر الكثير من الأعمال الفنية الكبيرة».

وأضاف: «على المستوى الإنساني كانت أماً للجميع، كانت محبة للجميع، ولديها طاقة شديدة وبهجة شديدة ربنا يرحمها».

وشهدت جنازة الفنانة سهير البابلي التي خرجت من مسجد الشرطة في الشيخ زايد حضوراً فنياً كبيراً.

خلال اليوم مستوى مسجد رسائل تعزية مستشفيات على شرطة

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