الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث في «بيت السناري».. غدا

فرقة الغوري للموسيقى
فرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث

 تنظم مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، حفلا فنيًا وتراثيًا مفتوحا للجمهور، لفرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث، في الساعة السادسة مساء غدا الثلاثاء 23 نوفمبر، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

تقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الأغاني لكبار الملحنين والمطربين، لعشاق التراث والأعمال الغنائية المتميزة، منها: "ليلة حب" و"بعيد عنك" أم كلثوم، "ربي سبحانك دوما" رياض السنباطي، "إن راح منك يا عين" و"أنا وقلبي" شادية، "يا تمر حنة" فايزة أحمد، "بالأحضان" عبد الحليم حافظ.

يأتي الحفل في إطار حرص مكتبة الإسكندرية والهيئة العامة لقصور الثقافة على نشر الوعي والثقافة والاهتمام بالتراث والحفاظ عليه، وكذلك الاعتناء بمفردات الموسيقى العربية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ثرائها اللحني والإيقاعي وعمقها وجذرها التاريخي، وتنمية الذائقة الفنية والحسية وتعزيز المشاعر الإنسانية.

 

جدير بالذكر أن فرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث تأسست سنة 1971، بهدف الاهتمام بالموسيقى العربية وتراثها الغني والمنوع، وكذلك الاهتمام بها ثقافيًا وتربويًا واجتماعيًا، والتأكيد على اعتبارها جزءا من الثقافة، بالإضافة إلى التعريف بدور الموسيقى العربية وإنجازاتها.

 بيت السناري 

يعتبر بيت السناري واحدًا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة بناه صاحبه إبراهيم كتخدا السناري وأنفق عليه أموالاً طائلة عرف هذا البيتِ كأحد ثلاثة بيوت، ولكن بيت السناري هو البيت الوحيد الباقى من البيوت.

يقع هذا المنزل في حي الناصرية بالسيدة زينب في نهاية حارة غير نافذة تعرف حاليا بحارة منج و يوصل إليها مباشرة من عطفة في أول شارع الكومي يميناً تتصل مع حارة حسن الكاشف الموصلة لحارة منج أو من حارة ملاصقة لسبيل السلطان مصطفى توصل أيضا لحارة حسن الكاشف.

 وتسمى حارة "منج" نسبة إلى أحد علماء الحملة الفرنسية الذين أقاموا بهذا المنزل عند احتلالهم مصر.

 

 

فرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث مكتبة الاسكندرية الهيئة العامة لقصور الثقافة بيت السناري مجموعة متنوعة من الأغاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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