حنان مطاوع تفوز بـ«أحسن فيلم وممثلة» بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بعد حصدها لجائزة أحسن فيلم وأحسن ممثلة عن دورها في فيلم «قابل للكسر» ضمن فاعليات المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك.

وشاركت «حنان» منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، وعلقت قائلة: «جائزه أحسن فيلم وأحسن ممثلة عن دوري في فيلم قابل للكسر من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك، وتعتبر دي تاني جائزة لي كأحسن ممثلة عن نفس الفيلم بعد جائزة مهرجان hope الدولي بالسويد، وألف مبروك لأحمد رشوان مخرج الفيلم ومنتجه هو وخالد خطاب وألف مبروك لكل الكاست الجميل وعقبال القادم».

يذكر أن لجنة التحكيم ضمت في رئاستها علي بدرخان وعضوية المخرج عمر عبد العزيز ووليد سيف وسمير فرج وكمال رمزي وراجح داوود وماجد كجدي.

وتدور قصة فيلم قابل للكسر حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقها، الشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

«قابل للكسر» تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبد الفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي، ويشارك في الفيلم أيضا عدد كبير من الوجوه الجديدة مثل محمد الموجي، أحمد شكري، كريم العطار، ناجى شحاتة، توني روبرت، إيمان ثابت، هند أكرم، محمد أمجد، ياسر زكي، أحمد عراقي، محمد جودة، أحمد كامل، توني أمين، سيد عبد النبي، يوسف سمرة، محمد محسن، شريف اليمني، باكينام عز الدين.