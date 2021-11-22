ندوة لتفعيل دور منظمات العمل الأهلى لمكافحة الفساد في دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مؤتمر "تفعيل دور منظمات العمل الاهلى فى القضية السكانية و مكافحة الفساد" المُنعقد اليوم بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وعضو مجلس النواب والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة الإدمان و الدكتور ياسر جمال مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالأمانة الفنية للمجلس القومى للسكان، إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية وشباب المحافظة.

وقد أكدت "محافظ دمياط" أن الندوة استهدفت التباحث حول آليات تفعيل دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى فى القضية السكانية و مكافحة الفساد لمساندة جهود الدولة فى دعم هاتين القضيتين، وذلك اتساقًا مع محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضافت "محافظ دمياط" أن قضيتى الزيادة السكانية ومكافحة الفساد اكتسبتا أهمية بالغة خلال الأعوام الماضية، لذا ينبغى إشراك الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مواجهتها لنشر الوعى فى مجالات الصحة الانجابية وتنظيم الاسره وتسليط الضوء على الآثار السلبية الناجمة عن الزيادة السكانية، هذا إلى جانب التوعية بماهية الفساد وسُبل التصدى له لكونه معوق رئيسى لجهود التنمية وذلك لدعم المؤسسات والاجهزة الرقابية لمكافحة الفساد والتصدى لكافة أشكاله.

وأكدت "الدكتورة منال عوض" أن المحافظة حريصة كل الحرص على التعاون مع كافة الأجهزة لدعم تلك الجهود لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التى شهدتها مصر خلال الآونة الأخيرة، كما وجهت التحية والشكر إلى الدكتور طلعت عبد القوى و الدكتور عمرو عثمان على تلك الجهود التى تستهدف نشر الوعى بهذين الملفين على نطاق واسع.

ومن جانبه، أكد مساعد وزير التضامن الاجتماعي،، أن هذا المؤتمر يأتى استكمالا لسلسلة التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة دمياط، مشيرًا إلى أنه قد تم تفعيل مبادرات مثل "٢ كفاية، تنظيم الأسرة"، والتى تعمل نحو الارتقاء بالخصائص السكانية وذلك لكونها من أحد أهم المحاور المُتعلقة بالقضية السكانية، ونوه الدكتور عثمان إلى أن المؤتمر يستهدف تحقيق التعاون لمواجهة الزيادة السكانية وذلك لكونها قضية ملحة لآثارها السلبية.

ووجه الدكتور طلعت عبد القوى الشكر إلى محافظ دمياط لحرصها مد يد العون مع المؤسسات المختلفة لدعم تلك القضايا المهمة، كما قدم عرضًا مفصلًا حول القضية السكانية و آليات مواجهة الزيادة بها، من خلال مشاركة الجمعيات الأهلية و الإعلام والخطاب الدينى فى تلك القضية، فضلاً عن تسليط الضوء حول محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان، وفى ختام الندوة قام الدكتور عبد القوى بإهداء درع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة إلى محافظ دمياط ومساعد وزير التضامن الاجتماعي.