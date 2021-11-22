الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دراما رمضان 2022.. بدء تصوير مسلسل «الكبير أوى»

احمد مكي
احمد مكي

قرر صناع مسلسل “الكبير أوي” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد مكي، انطلاق تصوير العمل للحاق بموسم رمضان 2022.

وقال مصدر بفريق العمل لـ “الدستور” إن المخرج أحمد الجندي تعاقد منذ فترة على إخراج العمل الذي يعود به أحمد مكي لاستكمال سلسلة أجزاء مسلسل “الكبير أوي”، الذي حقق نجاحات كبيرة بمواسمه الماضية بمشاركة الفنانة دنيا سمير غانم التي جسدت دور “هدية”، لكن تغيب عن الجزء الجديد بسبب ظروف وفاة والديها.

وأضاف المصدر أن فريق العمل انتهوا من الجلسات المكثفة التي أجريت خلال الفترة الماضية لوضع خطة زمنية ومكانية ليستطيعوا تحديد موعد عرضه.

ويتكتم صناع المسلسل على تفاصيل العمل بشكل دقيق، ومن المقرر الإفصاح عن تفاصيله وقائمة أبطاله الجدد خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد اعتذار أسماء أبو اليزيد.

ويبدأ تصوير الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي" بعد سنوات من عرض الجزء الخامس، وهو المسلسل الذي ما زالت أجزاؤه تحقق نسب مشاهدة عالية على مدار أكثر عن عشر سنوات.

ويشارك فى بطولة المسلسل، بجانب النجم أحمد مكي، نفس نجوم الأجزاء السابقة، منهم بيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، وإنتاج شركة سينرجي.

كان الفنان أحمد مكي قد شارك خلال شهر رمضان الماضي في أحداث الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، بمشاركة الفنان كريم عبد العزيز، حيث جسد مكي شخصية ضابط الشرطة يوسف الرفاعي، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج بيتر ميمي.

شهر رمضان دنيا سمير غانم دراما رمضان مسلسل الكبير أحمد مكى بيومي فؤاد 2022 مسلسل الاختيار مسلسل الكبير أوي أسماء أبو اليزيد

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