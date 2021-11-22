محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم، مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمصانع والمستثمرين، بحضور اللواء علاء المالكي، مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وعدد من المستثمرين.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية، حيث تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة من أجل توفير فرص عمل لشباب المحافظة.

اجتماع محافظ بورسعيد

وشدد محافظ بورسعيد على تقديم كافة التسهيلات للمستثمر الجاد، وتوفير كافة الدعم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين.

وأضاف محافظ بورسعيد أن المنطقة الصناعية شهدت دخول العديد من الكيانات الاقتصادية بالإضافة إلى مشروعات الشباب الذين أثبتوا نجاحهم في مشروعات الـ٥٤ و٥٨ مصنعًا، وأصبحت منتجاتهم توجد في كافة الأسواق بل وتصدر للأسواق العالمية، مؤكدًا أن الفترة الحالية تشهد نهضة غير مسبوقة فى المجال الصناعي والمحافظة توفر كافة الدعم والتسهيلات، بما يحقق المناخ المناسب للمستثمر والعاملين بالمصانع من أبناء المحافظة.

اجتماع محافظ بورسعيد

وفي شأن آخر؛ استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، آخر مستجدات العمل في تطوير ورفع كفاءة عدد من محاور وطرق المحافظة، وذلك في إطار الطفرة الملموسة في مجال مشروعات الطرق التي تتم بنطاق المحافظة، تماشيًا مع مختلف المشروعات القومية الجارية.

اجتماع محافظ بورسعيد

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد، لمتابعة سير العمل بمشروعات الطرق، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ عبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، ومهندس عماد البرشا، مدير مديرية الإسكان ومهندسة ابتسام القشاوى، مستشار المحافظة للطرق، والمهندسة إحسان بورما، مدير مديرية الطرق وجهات المرافق بالمحافظة والمقاولين المسئولين عن تنفيذ المشروعات.

اجتماع محافظ بورسعيد

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من المختصين عن أعمال التطوير بشأن نسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بأعمال بتطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية فى نطاق الزهور والمناخ والضواحي والشرق والعرب والجنوب وبورفؤاد.

اجتماع محافظ بورسعيد

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية على أعلى درجة من الكفاءة، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل، وتذليل أى عقبات، مؤكدًا أن بورسعيد تشهد خطة موسعة لتطوير الطرق لم تشهدها من قبل.