الإثنين 22 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 256 طن مخلفات وقمامة في حملة بمركزي زفتى والسنطة

رفع قمامة
رفع قمامة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنطة بقيادة اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، أنه تم رفع نحو 121 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

وأشار رئيس مدينة السنطة، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

كما قال إبراهيم فايد القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، إنه تم رفع نحو 135 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة زفتى، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة في الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأوضح " رحمى"، أن الدولة تولي اهتماما برفع كفاءة منظومة النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات وإعادة تدويرها من خلال التوسع في إقامة محطات وسيطة لتجميع وفرز المخلفات ومصانع لتدوير القمامة، حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين والحد من التجمعات العشوائية للقمامة بالشوارع .

من جهته شدد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على ضرورة استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.
وأشار المحافظ، إلى أن الحملات على كافة المدن والأحياء تستهدف رفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع والطرق بالمدن والقرى على مستوى المحافظة، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

التخلص رانيا الملاح مخلفات وقمامة مركزى زفتى والسنطة بالغربية عشوائية محافظ الغربية محافظة الغربية منظومة النظافة تدوير القمامة الصحة العامة الحد من التجمعات مخلفات وتراكمات مركز ومدينة السنطة قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة استمرار حملات النظافة الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة صيانة أعمدة وكشافات الإنارة مستوى النظافة بيئة صحية علي مستوي المحافظة الصحة العامة للمواطنين مستوى المحافظة ورفع مستوى النظافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

جنون «التريند»

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

الموت يغيب 5 إعلاميين فى 2021.. 3 منهم في نوفمبر

السيارات تسبح فى الشوارع.. الإسكندرية تغرق فى مياه «المكنسة»

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان

البورصة السعودية تشهد أكبر انخفاض منذ أكثر من عام

المبعوث الأممى: نتطلع إلى العمل مع مصر لحل الأزمة فى اليمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

محمود خليل

الكيوف.. والعقل الباحث عن الغيبوبة

القس. رفعت فكرى

التفكير العلمى ومواجهة الأوبئة

د. منى حلمى

اليوم العالمى للفلسفة

أحمد سعد زايد

للدين وجوه جميلة

جمال-أسعد

الوعى وبناء الشخصية

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

صور

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

جنازة سهير البابلى

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

ممثل الاتحاد الأوروبى: الاستيطان انتهاك صريح للقانون الدولى

ماذا يربط بين هجوم القدس والقرار البريطاني باعتبار حماس "حركة إرهابية"؟

بعد تجدد الاشتباكات فى القدس.. هل ستواجه إسرائيل موجة عمليات فردية؟