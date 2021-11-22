الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

براءة 18 إخوانيًا في «اقتحام قسم شرطة مطاي» بالمنيا

محكمة
محكمة

قضت اليوم الاثنين، محكمة جنايات المنيا ببراءة 18 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في إعادة إجراءات محاكمتهم على خلفية اتهامهم في  اقتحام قسم شرطة مطاى شمال المحافظة عقب أحداث العنف التي صاحبت فض اعتصامي رابعة والنهضة فى 14 أغسطس 2013  وقتل نائب مأمور القسم.

وقال مصدر قانوني إن المحكمة برأت 18 متهما كان محكوما عليهم بالسجن المؤبد غيابيا في شهر سبتمبر من عام 2018 وتم القبض على المتهمين لتعاد إجراءات محاكمتهم في حرق قسم شرطة مطاى وقتل العقيد مصطفى العطار نائب مأمور القسم في 14 أغسطس 2013 ابان أحداث العنف التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة بينهم 3 متهمين حضوريا و15 متهما آخرين بتوكيلات قانونية.

وكانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار معوض محمد محمود قد قضت في 7 سبتمبر من عام 2018 بإعدام 12 متهما والمؤبد لـ 223ـ   متهما آخرين من بينهم المتهمين الذين تم تبرئتهم  في جلسة اليوم أمام دائرة جنائية جديدة وبراءة الباقين في اقتحام وحرق قسم شرطة مطاى حسب ما جاء فى أمر الإحالة الذي أصدرته النيابة العامة لمحكمة الجنايات.

وكانت النيابة العامة بمحافظة المنيا قد قامت بإحالة المتهمين  في شهر مايو من عام  2015 حيث شمل أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة أسست على خلاف القانون وهي جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وشاركوا في اقتحام وحرق قسم شرطة مطاى شمال المحافظة  والتحريض على أعمال العنف واثارة الشغب وقتل عقيد الشرطة مصطفى العطار نائب مأمور قسم شرطة مطاي حيث تداولت المحكمة القضية على مدار عدة جلسات وأصدرت أحكامها لتعاد من جديد القضية لدائرة جديدة وظلت تتداول على مدار عدة جلسات لتصدر المحكمة أحكامها الأخيرة في القضية.

جنايات المنيا براءة 18 من عناصر الإخوان واقعة أقتحام وحرق قسم شرطة مطاي قتل العقيد مصطفي العطار نائب المأمور مركز مطاي

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