عن حزنه على رحيل أمه.. مروان خوري: «قلبي نزف لفراقها»

أكد النجم اللبناني مروان خوري، أنه مر بالعديد من التحديات الصعبة خلال مسيرته الفنية ، قائلًا: “مررت بصعوبات وتحديات منذ صغرى، وفى دراستى، كى أحقق أحلامى، من عازف بيانو الى ملحن ومطرب حتى لقبت بالفنان الشامل”.

وأضاف «خوري» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: "أشكر الله على ما وصلت له الأن بفضله، فمنذ كنت صغيرًا وأنا أعشق الفن، وأعتبر البيانو صديقى،فقد شاركت كعازف في فرقة "رفيق حبيقة" في برنامج ستوديو الفن عام 1993، وكنت قائد الفرقة فى برنامج "ليلة حظ" مع المخرج سيمون أسمر".

وتابع: "صممت على تحقيق أحلامي فى عالم الموسيقي والغناء حتى كسبت ثقة عمالقة الطرب وأصبحت كاتب وملحن، وما زال لدي الكثير لأقدمه".

وعن أصعب المواقف التى تعرض لها قال: «فقدان وفراق الأحباب» وفى مقدمتهم والدتي الحبيبة، فقد أثّر هذا الرحيل في مزاجي وتفكيري وتغيرت حياتي كلها منذ فقدت أمي، فهي المنبع للحب والمشاعر وهي المحرّك الأساس لفني، هي ملهمتي؛ كانت هي المحرك الأساس ومنبع هذا الإحساس، لقد أعطتني فائضاً من الحب والعاطفة أترجمه في أعمالي، فأنا طفل من الداخل وعندما رحلت أمي شعرت أنني كبرت مئات السنوات بوقت قصير.

وأكمل: كتبت لأمي كلمات هذه الأغنية وقلبي ينزف «لمّا الحياة تقسى عليك وتحبسك جوات غرفة، بتشعر بلحظة تعِبِت واستسلمت مش قادر تكفي، بتفهم ساعتها كيف إنو الفرح والضحك والإلفة إلهن ثمن ما كانوا بالصدفة.. دوّر مثل غرقان على بر الأمان قلبك».

وشارك النجم مروان خوري، مؤخرًا في فعاليات مهرجان و مؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ30، وأحيا خلاله حفلين ضخمين في القاهرة والإسكندرية، كما تم تكريمه خلال حفل الافتتاح من قبل الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا المصرية.

وطرح “خوري” أحدث أغنياته التى تحمل اسم «أنت كما أنت»، والأغنية من كلمات سلامة خلفان، وألحان مروان خوري، وتوزيع موسيقي اليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خوري.