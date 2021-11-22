طقس معتدل الحرارة نهارًا وبارد ليلا.. درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن أنه يسود البلاد يوم غد الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 طقس معتدل الحرارة على محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظة جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، ويكون لطيفا على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس بارد ليلا على كل أنحاء الجمهورية.

وتتكون شبورة مائية كثيفة من الساعة الـ5 صباحا حتى الساعة الـ7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ومحافظات شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون شدة الرياح من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح تكون سطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح سطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

اما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتكون كالتالي كما وضح بالبيان:

العظمى / الصغرى

القاهرة 23 / 14

الإسكندرية 22 / 15

وادي النطرون 21 / 14

طنطا 21 / 14

شبين الكوم 23 / 15

دمنهور 21 / 15

بلطيم 20 / 15

مطروح 21 / 14

السلوم 22 / 14

سيوة 22 /11

بورسعيد 22 / 15

دمياط 23 / 15

الزقازيق 23 / 15

المنصورة 22 / 15

الإسماعيلية 22 / 13

السويس 23 / 14

العريش 22 / 15

رفح 21 / 15

رأس سدر 22 / 14

نخل 19 / 06

نويبع 20 / 16

طابا 20 / 16

كاترين 16 / 07

الطور 24 / 13

شرم الشيخ 26 / 19

الغردقة 26 / 15

مرسى علم 27 / 17

الفيوم 22 / 12

بنى سويف 22 / 12

المنيا 22 / 12

أسيوط 23 / 09

سوهاج 23 / 14

قنا 24 / 11

الأقصر 25 / 12

أسوان 25 / 15

إدفو 27 / 15

أبوسمبل 26 / 14

الوادى الجديد 25 / 13

شلاتين 26 / 17

أبو رماد 26 / 18

حلايب 25 / 18

رأس حدربة 25 / 19