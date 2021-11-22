الإثنين 22 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك «العقبة- 6»

التدريب المصري الأردني
التدريب المصري الأردني المشترك

انطلقت فعاليات التدريب المشترك "العقبة- 6"، الذى تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية، بالمملكة الأردنية الهاشمية، وتستمر فعالياته حتى الثانى من شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة عناصر من القوات البرية والدفاع الجوى والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية والأسلحة التخصصية لكلا البلدين.

التدريب المصري الأردني المشترك 

وتضمنت المرحلة التمهيدية للتدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف  على الخبرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الجانبين، وكذلك التعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات، واكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة لتأكيد جاهزية القوات لتنفيذ أعمال قتالية مشتركة. 

التدريب المصري الأردني المشترك 

ويعد التدريب «العقبة» واحداً من أهم التدريبات التى تنفذها القوات المسلحة المصرية والأردنية، والذى يهدف لتأكيد قدرة وجاهزية العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والتنفيذ المشترك للمهام التدريبية المخططة فى التوقيتات المحددة تحت مختلف الظروف.

التدريب المصري الأردني المشترك 

ويأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

التدريب المصري الأردني المشترك 

رئيس التحرير

وائل لطفي

جنون «التريند»

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء

السيارات تسبح فى الشوارع.. الإسكندرية تغرق فى مياه «المكنسة»

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان

انطلاق فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك «العقبة- 6»

وزيرة التخطيط: 450% زيادة فى الاستثمارات الموجهة للمحافظات خلال 5 سنوات

سلمى الزرقا أحدث المتوفين بسببه.. كل ما تريد معرفته عن سرطان العظام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

محمود خليل

الكيوف.. والعقل الباحث عن الغيبوبة

القس. رفعت فكرى

التفكير العلمى ومواجهة الأوبئة

د. منى حلمى

اليوم العالمى للفلسفة

أحمد سعد زايد

للدين وجوه جميلة

جمال-أسعد

الوعى وبناء الشخصية

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

صور

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

جنازة سهير البابلى

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

ممثل الاتحاد الأوروبي: الاستيطان انتهاك صريح للقانون الدولي

ماذا يربط بين هجوم القدس والقرار البريطاني باعتبار حماس "حركة إرهابية"؟

بعد تجدد الاشتباكات فى القدس.. هل ستواجه إسرائيل موجة عمليات فردية؟