انطلاق فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك «العقبة- 6»

انطلقت فعاليات التدريب المشترك "العقبة- 6"، الذى تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية، بالمملكة الأردنية الهاشمية، وتستمر فعالياته حتى الثانى من شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة عناصر من القوات البرية والدفاع الجوى والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية والأسلحة التخصصية لكلا البلدين.

التدريب المصري الأردني المشترك

وتضمنت المرحلة التمهيدية للتدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الجانبين، وكذلك التعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات، واكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة لتأكيد جاهزية القوات لتنفيذ أعمال قتالية مشتركة.

التدريب المصري الأردني المشترك

ويعد التدريب «العقبة» واحداً من أهم التدريبات التى تنفذها القوات المسلحة المصرية والأردنية، والذى يهدف لتأكيد قدرة وجاهزية العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والتنفيذ المشترك للمهام التدريبية المخططة فى التوقيتات المحددة تحت مختلف الظروف.

التدريب المصري الأردني المشترك

ويأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.