الإثنين 22 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أوتو

نقاط شحن السيارات الكهربائية إلزامية فى المنشآت الجديدة فى بريطانيا بدءًا من 2022

السيارات
السيارات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، أن تركيب نقاط شحن للمركبات الكهربائية سيكون إلزاميا في المملكة المتحدة في أعمال البناء الجديدة كجزء من "أعمال تجديد كبرى" تنطلق عام 2022.

وتأمل الحكومة في إقامة 145 ألف نقطة شحن جديدة كل عام بفضل التشريعات الجديدة، بعدما حددت المملكة المتحدة عام 2030 موعدا لحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل في البلاد.

وأدلى جونسون بمواقف الاثنين أمام رؤساء شركات بريطانية خلال المؤتمر السنوي لمنظمة "سي بي أي" لرؤساء الشركات، أشار فيها إلى أن "الجائحة" و"مشكلات شبكات التموين" و"أسعار الطاقة" و"النقص" في اليد العاملة لا تزال ترخي بثقلها على الاقتصاد البريطاني.

ويسري الالتزام بإقامة نقاط شحن للسيارات الكهربائية في بريطانيا "اعتبارا من العام المقبل" على تشييد "منازل ومبان جديدة، مثل محلات السوبرماركت أو أماكن العمل"، وكذلك المباني التي تخضع لـ"أعمال تجديد كبرى"، على ما أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء البريطاني في بيان.

وتقول الحكومة إنها دعمت، حتى الآن، بناء "أكثر من 250 ألف" نقطة شحن في المنازل وأماكن العمل.

وبعد أكثر من أسبوع بقليل من انتهاء مؤتمر الأطراف السادس والعشرين للمناخ "كوب26" في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، والتي أقر بوجود "خيبة أمل" من نتائجها، أعلن جونسون الإثنين عن برنامج قروض لمساعدة القطاعين العام والخاص على العمل معا نحو الحياد الكربوني، بما يشمل برنامج قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو مشاريع متعلقة بالطاقات المتجددة.

وأظهر تقرير صادر عن جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا تراجع إنتاج السيارات في البلاد بشدة بسبب أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات على مستوى العالم.

كوب26 غلاسكو الطاقات المتجددة الحياد الكربوني السيارات الجديدة البنزين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

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وائل لطفي

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