الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«صيدلة عين شمس» تنظم ندوة عن الأورام الليفية بالرحم وطرق علاجها

صيدلة عين شمس
صيدلة عين شمس

نظمت كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، ندوة حول الأورام الليفية بالرحم، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس  للدراسات العليا و البحوث، و الدكتور أماني أسامة كامل  عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، وتحت إشراف  الدكتورة  مها نصر أستاذ مساعد بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية، ومدير إدارة العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي  .

 و قدم العرض الدكتور محمد ابو عوف  المدرس بقسم الصيدلة الاكلينيكية بكلية الصيدلة بالجامعة، و تناولت الندوة إخطار الإصابة بهذه الأورام، وكيفية تقليل حدوثها وعلاجها، مع استعراض أهم أبحاث الدكتور محمد ابو عوف المنشورة في هذا الصدد في مجلات دولية مختلفة ،وقد جاءت الندوة في إطار سلسلة من ندوات علمية أسبوعية والتي تقيمها الكلية خلال العام الجامعي 2021 - 2022.

جدير بالذكر تم عرض الندوة عن طريق تطبيق zoom و من خلال البث المباشر علي صفحة كلية الصيدلة بجامعة عين شمس للتواصل الاجتماعي من خلال  عرض المحاضرة علي الشاشات التفاعلية بالمدرجات ، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس و طلاب الكلية.

 

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