الإثنين 22 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كراسي الأمل.. يُمنى تحصد المركز الرابع في بطولة العالم للكاراتيه لذوي الهمم

بطلة كاراتيه يمنى
بطلة كاراتيه يمنى طارق

"عالمية بالكرسي المتحرك"، يستطيع البعض تحدي الظروف بالأمل والطموح، وبالرغم من المعاناة يصلون لمنصات التتويج، ذلك ما وصلت إليه يُمنى طارق (27 عامًا) ببطولة العالم في الكاراتيه لذوي القدرات الخاصة بدبي.

في حالة من التحدي واجهت يمنى أزمتها المرضية بعد إصابتها بإلتهاب في النخاع الشوكي منذ نحو ١١ عامًا ما تسبب في عدم قدرتها على السير والعيش بكرسي متحرك، قائلة لـ "الدستور"، إنها بالرغم من معاناتها إلا أنها قامت باستكمال التدريب برياضتها المفضلة الكاراتيه التي اعتنقتها منذ أن كان عمرها 4 أعوام، وبالرغم من مرضها استمرت بالتدريب في الأماكن المخصصة لذوي الهمم حتى تمكنت من أن تكون عضوًا في منتخب مصر لذوي الهمم.

استكملت يمنى دراستها في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية قسم كمبيوتر والاتصالات، وحققت العديد من النجاحات في عملها ورياضتها المفضلة: "قدرت استمر بتشجيع أهلي ليا ماما وبابا واختى والكابتن بتاعي"، وحصلت يمنى على المركز الأول في تصفيات منتخب مصر والمركز الخامس في بطولة العالم 2018 التي استضافتها مدريد.

شاركت البطلة المصرية في بطولة العالم 2021 للكاراتيه في دبي وحصلت على المركز الرابع بين أعداد كبيرة من الأبطال"، كما حصلت عليها بعد فوز على كل المنافسين في تصفيات منتخب مصر لذوي الهمم بمجهود وتعب كبير داخل الإمارات بفضله مدربها ايمن عبدالواحد الذي شجعها على ذلك، وأكدت أن لأهلها وأصدقائها دور كبير في دعمها ومساندتها.

وأكثر ما أثر في يمنى لحظة وقوفها على الملعب وحولها أعداد كبيرة من الأشخاص المتفرجين كونها بطولة عالم كبيرة كانت قادرة خلالها على إثبات نفسها من أعلى كرسي متحرك مشرفة بلادها وتشكل نموذج يحتذى به للقدرة على تحدي الظروف مهما كانت.

بطلة كاراتيه يمنى طارق
بطلة كاراتيه يمنى طارق
مصر منتخب مصر دبي ذوى القدرات الخاصة المركز الرابع الابطال بطولة العالم الكرسي المتحرك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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