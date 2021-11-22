بعد فتوى مبروك عطية.. هل تدخل الزوجة التي تطلب الطلاق بسبب التعدد جهنم؟

جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية بسبب خروج بعض المنادين بحقوق المرأة بتحريم الزواج الثاني بدون علم الزوجة ومن حقها طلب الطلاق في هذه الحالة إن لم يقم الزوج بإخطارها، وتداولت فتاوى شرعية كثيرة حول تلك المسألة، ومن الفتاوى التي أغضبت رواد التواصل فتوى الدكتور مبروك عطية.

وقال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامية، وعضو هيئة التدريس بالأزهر الشريف، من تطلب الطلاق بسبب الزواج الثانى فسوف تدخل جهنم وليس من حقها طلب الطلاق، فالشرع الذي هى تحبه، ودين الإسلام لم يبيح لها الطلاق بسبب الزواج، ولمن بأسباب أخرى منها الضرب.

حكم طلب الطلاق بسبب الزوجة الثانية

بينما قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، جاء في صحيح البخاري": أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. [ زاد ابن ماجة (2056): لا أطيقه بغضاً ] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً).

وأضاف في رده على سؤال ورد إليه خلال أحد دروس العلم، من سائلة تقول: هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لأن زوجها تزوج عليها وهى لا تتحمل ذلك؟ أن الله أباح للرجل التعدد، وهناك الكثير من النساء يرتضين بالزواج الثاني وهن قلة، ولكن إذا طلبت الزوجة الطلاق لا تكون آثمة لأنها في حالة يرثى له.

بينما قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن الزوجة التي يتزوج عليها يجوز لها طلب الطلاق في حالة الضرر وعدم المقدرة على العيش مع زوجها، ونناشد الزوجات بعدم اتخاذ خطوة الطلاق إلا بعد تلقى الصدمة وهدوء عاصفة خبر الزواج بثانية، والشرع لم يجبرك على العيش معه.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر، حيث يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة أو من خلال فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد إلى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.