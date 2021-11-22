ريهام حجاج تنعى أسماء مصطفى: مع السلامة يا أم روح طاهرة وجميلة

أعربت الفنانة ريهام حجاج، عن حزنها الشديد لرحيل الإعلامية أسماء مصطفى التي غيبها الموت صباح اليوم، بعد صراع مرض السرطان.

وعبرت ريهام حجاج عن صدمتها وحزنها الشديدين بعد سماعها الخبر.

وشاركت "حجاج"، جمهورها عبر صحفتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" صورة الراحلة الإعلامية أسماء مصطفى مع طفليها، معلقة عليها: "حزن حزن حزن حزن حزن حزن مع السلامة يا أم ضحكة حلوة وقلب أبيض وروح طاهرة وجميلة، مش مصدقة إني بكتب الكلام دا عشان انت ما باقتيش موجودة".

وتابعت: "اللهم لا اعتراض على إرادة ربنا إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أدخلك فسيح جناته برحمته وبأعمالك الحلوة واحترامك وطيبة قلبك".

وتقام صلاة الجنازة اليوم، عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، أما العزاء فتحدد له غدا الثلاثاء 23 نوفمبر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة.

تجدر الإشارة إلى أن الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى أعلنت في شهر أبريل الماضي إصابتها بورم وطالبت الجمهور بالدعاء لها بالشفاء.

آخر كلمات الإعلامية أسماء مصطفى

روت أسماء مصطفى عبر حسابها على "فيسبوك" معاناتها بعد إصابتها بالسرطان وكتبت: "أمي ربنا يديها العمر والصحة ويصبرها على ابتلائها فيا قبل ما أتجوز، لأنى كنت برفض ناس كتير، كل ما كانت تسألني كنت أقولها عايزة أتجوز راجل بيحبنى بجد لنفسى، كانت تدعى وتقولى ربنا يرزقك بالى يقدرك ويريح قلبك يكون ابن أصول عمرها ما تمنت ليا عريس يجبيلى مثلا شبكة بكام ولا هسكن ولا حاجة خالص زى ما بيحصل ولا طلبت غير راحة بالى وحد يقدرنى".

وأضافت أسماء: "وربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوتنا إحنا الاثنين رزقنى براجل بجد بيحبنى لنفسى ولشخصى وبيقدرنى والمحنة والمرض خلونى أفتكر دعوتها، المرض الملعون ده دمرنى، لكن هو شايفنى أحلى ست فى الدنيا ولاقيته ضهرى وسندى فى دنيتى، ربنا يحميه ويحفظه ويكفيه شر الحاسدين ويبارك فى أولادنا ويحفظهم ونقدر نعدى المحنة ونخرج بمنحة يا رب صبرنا على ابتلائنا".