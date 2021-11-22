الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الفلسطينى يشيد بصمود المقدسيين أمام اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى

محمود عباس
محمود عباس

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، اليوم الإثنين، في صمود المقدسيين، مسلمين ومسيحيين، في وجه الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته بحق المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأدان أبومازن اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على محافظ القدس عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عدنان غيث وأفراد أسرته، مشيدا بالدور الوطني الذي يقوم به المحافظ في خدمة جماهير الشعب الفلسطيني في القدس وتعزيز صمودهم، والتصدي لمخططات التهويد.

وكانت وحدات خاصة تابعة لقوات الاحتلال قد اقتحمت فجر اليوم منزل محافظ القدس وألقت قنابل صوت داخله، واعتدت عليه وعلى أبنائه وأبناء عمومته بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، كما حطمت محتويات المنزل، واعتقلت ثلاثة من أقاربه.

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