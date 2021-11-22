مع اقتراب الصوم.. حركة سيامات داخلية وتفقدات رعوية بالكنيسة الأرثوذكسية

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم الأربعاء المقبل صوم الميلاد المجيد لمدة 43 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 7 يناير المقبل.

كما تشهد الكنيسة الأرثوذكسية حالة من التفقدات والسيامات الرعوية، فقد ترأس الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا صموئيل بمدينة الشيخ زايد، التابعة للإيبارشية، وسيم خلاله الشماس مينا ثروت كاهنًا باسم القس يوحنا للخدمة في الكنيسة ذاتها، كما منح كاهن الكنيسة القس بفنوتي عزمي رتبة القمصية، وشارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة وشعب الكنيسة.

من جهته قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، صلى قداس تذكار عيد رئيس الملائكة ميخائيل، وذلك في الكنيسة التي تحمل اسمه في قرية عزبة يوسف مركز ببا التابعة للإيبارشية، و رسم أسقف ببا والفشن وسمسطا 35 من أبناء القرية شمامسة في رتبة إبصالتس.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن إيبارشية شبرا الخيمة احتفلت بتدشين كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بمنطي، بيد الأنبا مرقس مطران الإيبارشية، وصلى عقب انتهاء صلوات التدشين، القداس الإلهي ورسم خلاله 134 من أبناء الكنيسة شمامسة، 118 منهم في رتبة إبصالتس و 16 في رتبة أغنسطس، و شارك في صلوات التدشين والقداس عدد من الآباء كهنة الإيبارشية إلى جانب شعب الكنيسة، كمكت

فيما ترأس الأنبا سارافيم أسقف إيبارشية الإسماعيلية القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مارجرجس بفايد، التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح رسم 20 من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس، وشارك في صلوات القداس والرسامة الآباء الكهنة وشعب الكنيسة.