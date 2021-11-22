«الاتصالات»: 17 مدينة بالإضافة للعاصمة الإدارية يتم إدارتها بالتكنولوجيات الذكية الرقمية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر تنفذ عدد ضخم من المشروعات لبناء مجتمعات ذكية فى ضوء استراتيجية مصر الرقمية التى يتم من خلالها تبني أحدث التقنيات العالمية لتحقيق التحول الى مجتمع رقمى متكامل؛ مشيرا إلى أنه يتم إنشاء 17 مدينة ذكية بالإضافة الى العاصمة الإدارية الجديدة حيث تدار هذه المدن بالتكنولوجيات الذكية الرقمية، ويقترن ذلك بالمشاريع التى تهدف إلى إتاحة الإنترنت للمواطنين من خلال ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية فى كافة أنحاء الجمهورية.

وزير الاتصالات

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال مشاركته فى جلسة حول مجتمعات فائقة الذكاء ضمن فعاليات الدورة الرابعة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع بدبى نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ حيث تناولت الجلسة عدد من الموضوعات منها الاستراتيجيات التى تهدف الى تحسين جودة الحياة للمواطنين ارتكازا على الحلول الرقمية، والرقمنة كوسيلة للاستدامة، بالإضافة الى استخدام الابتكارات التكنولوجية فى مواجهة التحديات الاجتماعية، وتعزيز التفاعل بين الإنسان والآلة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يتم تنفيذ مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة لتوصيل شبكة من الألياف الضوئية وتوفير سرعات عالية للإنترنت لكافة المنازل بقرى مصر خلال السنوات الثلاث القادمة بما يخدم نحو 58% من المواطنين؛ وعلى النحو الذى يحقق نقلة نوعية داخل المجتمع من خلال توطين التكنولوجيا وإتاحة فرص لتنمية المعرفة لكافة فئات المواطنين وبالتالى فتح أسواق أكبر للعمل وتوفير فرص متميزة للتدريب والتعليم.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية التكامل من أجل تحقيق الاتاحة والاتصال لمواطنى العالم فى ضوء جهود الحكومات للعمل على سد الفجوة الرقمية فى بلادها وزيادة أعداد المستفيدين من الانترنت والتواصل الرقمى؛ مشيرا إلى أهمية تحقيق التوازن بين تعظيم الاستفادة من تدفق البيانات الضخمة، وزيادة القيمة المضافة التى تنتجها هذه البيانات، وحماية البيانات الشخصية.

وزير الاتصالات

كما تناول الدكتور عمرو طلعت أهمية التكنولوجيا وتحليل البيانات فى دعم جهود التنمية فى كافة المجالات؛ لافتا إلى أهمية تكاتف كافة أصحاب المصلحة من دول ومؤسسات ومواطنين للتعاون من أجل تجنب الاثار السلبية التى يمكن أن تفرضها التكنولوجيات المتقدمة.

وشارك فى الجلسة سارة الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، و بيتر جاسمان مدير الاستراتيجيات الدولية بمؤسسة "بريس ووتر هاوس كوبرز"، ومارتن ويزوفسكى رئيس قسم الرؤى المستقبلية بشركة "ساب" العالمية؛ فيما شارك عبر الفيديو كونفرنس باتريس كين الرئيس التنفيذي لشركة تاليس العالمية ؛ وأدار الجلسة دانى سيبرايت رئيس مجلس الأعمال الإماراتى الإنجليزي.

وزير الاتصالات

الجدير بالذكر أنه تنعقد فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مسؤولي الحكومات وقادة الصناعة والتكنولوجيا العالميين لمناقشة صياغة مستقبل القطاع الصناعي، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار فى التكنولوجيا والابتكار والتصنيع.

وعلى هامش المشاركة فى فعاليات الدورة الرابعة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع بدبي؛ تعقد هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عدد من الاجتماعات مع شركات "انتل" و"ويبرو" و"دى اكس سي"؛ وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك واستعراض فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

وزير الاتصالات



