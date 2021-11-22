المنتدى الثقافي المصري ينظم ندوة مصر والبرازيل شراكة من أجل المستقبل

نظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، مساء أمس الأحد، ندوة بعنوان مصر والبرازيل شراكة من أجل المستقبل بمقر المنتدى الثقافي المصري.

المنتدى الثقافي المصري

تحدث في الندوة السفير انطونيو باتريوتا سفير البرازيل بالقاهرة، و الذي أكد على أن التعاون بين البلدين يجب أن يتخطى الأمور السياسية والتجارية ويصبح هناك تبادل ثقافي أيضًا، مشيرا الى أن فتح خط طيران مباشر بين "القاهرة – ساو باولو" سوف يساعد فى زيادة التعاون التجاري والسياحي والثقافي.

المنتدى الثقافي المصري

وأدار الندوة الدكتور محمد طلعت نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، حيث قال إن العلاقات بين البلدين تتميز بالتفاهم والتعاون على مدار السنوات الماضية، فقد ترسخت تلك العلاقات منذ القرن التاسع عشر، مؤكدا ان زيارة نائب رئيس جمهورية البرازيل إلى القاهرة في سبتمبر الماضي جاءت لتؤكد على عمق هذه العلاقات وأهميتها.

يذكر أن الندوة جاءت في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية البرازيلية اليوم من تطورات مشهودة استنادًا إلى علاقات تاريخية عريقة، أفرزت تعاونًا مثمرًا وبارزًا في مختلف المجالات؛ السياسية والاقتصادية والثقافية كان آخرها زيارة السيد "هاميلتون موراو" نائب رئيس جمهورية البرازيل إلى القاهرة في 28 سبتمبر 2021.

المنتدى الثقافي المصري

المنتدي الثقافي المصري

يعتبر المنتدى الثقافى المصرى من أقدم المنتديات الثقافية في مصر حيث انه خلف الاتحاد الثقافى المصري البريطاني المشترك، وكان مقره على مركب فى 90 شارع الجبلاية بالزمالك سنة 1942، ثم تحول الى الاتحاد الثقافى المصرى الذى بدأ فى 27 مارس 1948 ثم النادى الثقافى المصرى فى 26 سبتمبر 1957، واخيرا استقر باسم المنتدى الثقافى المصرى بعنوانه الحالى 1101 كورنيش النيل جاردن سيتى.