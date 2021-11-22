الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ميركل»: القيود الحالية في ألمانيا غير كافية لمكافحة كورونا

ميركل
ميركل

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين، أن القيود الحالية في ألمانيا غير كافية لمكافحة كورونا. 

وحذر وزير الصحة الألماني ينس سبان، الإثنين من أن معظم سكان ألمانيا سيكونون إما "تلقوا اللقاحات أو تعافوا أو توفوا" جرّاء كوفيد في غضون بضعة أشهر، في إطار دعوته للإقبال على اللقاحات.

وقال الوزير الألماني: "على الأرجح بحلول نهاية الشتاء الحالي.. سيكون الجميع إما تلقّحوا أو تعافوا أو توفوا" جرّاء انتشار المتحور دلتا "المعدي بدرجة كبيرة"، مضيفًا: "لذلك نوصي بشكل عاجل بتلقي اللقاح".

يأتي التحذير الأخير في وقت تسابق ألمانيا الزمن لاحتواء الارتفاع القياسي في عدد إصابات كوفيد في الأسابيع الأخيرة، فيما دقّت المستشفيات ناقوس الخطر حيال الضغط الذي تعاني منه وحدات العناية المركّزة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أن "لا شيء يستدعي اللجوء للإغلاقات بمواجهة كورونا حاليًا".

يأتي هذا التأكيد وسط موجة قلق تتجدد في أوروبا من تفشي الفيروس، حيث أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن القيود الحالية في ألمانيا غير كافية لمكافحة كورونا.

ميركل ورونا القيود الحالية الماني

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