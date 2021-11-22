بعد قرار تعطيل الدراسة في المحافظة.. تعليمات هامة من محافظة الإسكندرية

تعرضت محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، للغرق بمياه الأمطار بعد هطول كميات غزيرة من أمطار نوة المكنسة وصلت إلى حد السيول في وسط وشرق محافظة الإسكندرية، استمرت لعدة ساعات بداية من صباح اليوم وارتفع منسوب المياه بالشوارع.

وأصيب كورنيش الإسكندرية وشارع بورسعيد وشوارع سموحة والإبراهيمية وأبو قير وغيرها من شوارع المحافظة، بشلل مروري تام بسبب انسداد بالوعات الصرف الصحي وتراكم المياه في الشوارع مما جعلها تغطي السيارات.

وتأتي الأمطار مخالفة لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى تحسن حالة الطقس بدءا من اليوم وتوقف هطول الأمطار مما ترتب عليه قرار استئناف الدراسة في جميع أنحاء المحافظة، وبعد ذلك أعلن محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف تعطيل الدراسة بمدارس الفترة المسائية اليوم للطلاب والمعلمين، بسبب تعرض المحافظة لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية.

بيان من محافظ الإسكندرية:

وبعد تعرض المحافظة للنوة في صباح اليوم أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021 طلاب فقط بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة وذلك لتمكين الأجهزة التنفيذية من تصريف جميع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة غير المتوقعة التي شهدتها المحافظة اليوم والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي.

ووجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالتنبيه على انتظام حضور المعلمون بالمدارس وجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم وذلك من أجل تجهيز المدارس والتأكد من عدم وجود أي معوقات تعوق سير العملية التعليمية لليوم الدراسي المقبل.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر، واتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتقليل التحرك بالسيارات الخاصة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وذلك للسماح لسيارت الصرف الصحي من من التحرك بسهولة لرفع وإزالة جميع الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ غير المتوقعة.

تعليمات هامة من المحافظة:

نظرًا للتغيرات المفاجئة وموجة الطقس غير المتوقعة، محافظ الإسكندرية يوجه برفع حالة الاستنفار والتأهب بجميع الأجهزة التنفيذية ويوجه بالتنسيق الكامل بين جميع القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية، تهيب محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر ‏وإتباع التعليمات الأتية للحفاظ على سلامتهم: