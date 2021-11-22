الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

11 ديسمبر.. انطلاق ملتقى التوظيف الثاني لكلية التربية الفنية جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينطلق "ملتقى التوظيف الثاني لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان" يوم ١١ ديسمبر الجارى؛ بهدف توفير فرص عمل مميزة للطلاب، ويقام الملتقي بحضور مجموعة من المؤسسات والشركات والمدارس وأصحاب المشاريع والمهتمين بتعيين خريجي كلية التربية الفنية وذلك في إطار التعاون المجتمعي لإتاحة فرص العمل والتدريب وإعداد وتشجيع الطالب المبدع أن يكون مفيدا ومنتجا من خلال مد الطالب والخريج بالخبرات.

ويقام الملتقى تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة   الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، وتحت إشراف  الدكتورة مها مزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  الدكتور إلهامي صباح مدير وحدة الخريجين وفريق عمل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة الخريجين من المتطوعين، حيث يحتوي علي العديد من الفعاليات والانشطة مثل اقامه معرض من اعمال الخريجين المتميزين في سوق العمل بحضور العديد من الشركات والجمعيات والمدارس للمشاركه في هذا اليوم بهدف توظيف عدد من الخرجين واقامة مجموعة من ورش العمل في تخصصات الكلية المختلفة وعمل عدد من الندوات قبل واثناء انعقاد الملتقى منها عن كيفية كتابه الcv والمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والتسويق الالكتروني وكيفيه عمل دراسة الجدوى، كما سيتم استضافة مجموعة من الخريجين المتميزين في سوق العمل لعرض خبراتهم في المجالات المختلفة.

ويتيح ملتقى التوظيف الفرصة لأصحاب المشروعات والشركات والمؤسسات المهتمة بمعرفة دور خريج التربية الفنية وإمكاناته فى شتى المجالات، بالإضافة إلى إقامة دورات تنشيطية وتدريبية وتنموية لخدمة الطالب والخريج خلال ملتقى التوظيف الثاني والذي يعد فرصة لإبراز مشروعات الطلاب والخريجين.

وفي سياق آخر عقدت وحدة التدريب والاستشارات البحثية بكلية التمريض بجامعة حلوان، ورشة عمل عن كيفية كتابة الورقة البحثية، ضمن توجيهات الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية، وبإعداد  الدكتورة زينب حسين مدير الوحدة.

شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة حلوان كلية التربية المشروعات الصغيرة المشروعات سوق العمل هيئة التدريس ملتقى التوظيف خدمة المجتمع

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