توزيع ماء زمزم أبرزها.. مشاهد من جنازة الفنانة سهير البابلي

تعددت مشاهد جنازة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، حيث شيعت جنارتها اليوم الاثنين الموافق 22 نوفمبر، وحضر العديد من الفنانون، وتعدد المشاهد فى جنازة سهير البابلي .

أبرز مشاهد جنازة سهير البابلي

أشرف زكى أول الحاضرين

كان أول الحاضرين في جنازة الفنانة سهير البابلي هو أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، حيث كان من أوائل الناس الذين حضروا الجنازة.

معز مسعود يؤم صلاة الجنازة

كان الداعية الإسلامي معز مسعود وزوجته الفنانة المعتزلة حلا شيحة، أول من حرص على الحضور خلال جنازة الفنانة سهير البابلي حيث حضروا من أجل تأدية صلاة الجنازة علي الفنانة الراحلة سهير البابلي، وتقديم واجب العزاء إلى أسرتها ، وقد قام معز مسعود بأنه يؤم المصليين فى صلاة الجنازة.

أحمد بدير يحمل النعش

ودع أحمد بدير رفيقة دربه وكانوا ثنائب عظيم فى مسرحية ريا وسكينة، فقد قام أحمد بدير بحمل النعش الخاص بالفنانة سهير البابلي أثناء الجنازة، ليودع رفيقة النجاح ورسم البهجة على وجوه المشاهدين.

غياب صديقتها يسرا

تعتبر الفنانة يسرا من الصديقات المقربات للفنانة سهير البابلى ولكنها تغيبت عن جنازتها اليوم الاثنين، وكتبت يسرا فى منشور لها عبر الانستجرام :"إنا لله وإنا إليه راجعون، مع السلامة يا أغلى الناس هتوحشيني، احنا النهاردة خسرنا فنانة عظيمة وصديقة من أوفى وأعز الناس على قلبي، كان نفسي أكون موجودة في مصر عشان أودعك مع السلامة يا أعز الناس".

قام أقاربها بعمل لافتة حيث قاموا بوضع مجموعة من الورود البيضاء وباقات الزهور في استقبال المشيعين للجثمان، كما وزع بعض أقاربها «ماء زمزم» وتولوا توزيعه على الحاضرين قبل تلاوة القرآن.

وكانت قد رحلت عن عالمنا الفنانة سهير البابلي أمس بعد صراع طويل مع المرض، وسادت حالة من الحزن عليها.