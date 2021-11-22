تشميع 20 منشأة غذائية دون ترخيص بالشرقية

أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بكفر صقر وبلبيس والقنايات والحسينية وههيا والصالحية بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائي، لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

أضاف وكيل وزارة الصحة أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط ٢٠ منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص وبهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منهم ٧ منشآت غذائية بالقنايات و٩ منشآت بكفر صقر و٢ منشأة غذائية بالحسينية، ٢ منشأة ببلبيس، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام ٣ أطنان ٥٦٣ كجم أغذية فاسدة عبارة عن مخللات وأسماك وأغذية مختلفة وعصائر، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٢٠١ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 95 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بكفر صقر وبلبيس والقنايات وههيا والحسينية والصالحية.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلى إستمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

وكانت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع مفتشي مكتب الأغذية بإدارة الزقازيق الصحية ومباحث التموين، شنت حملة مشتركة للمرور على الأسواق والمنشآت الغذائية بمدينة الزقازيق، أسفرت عن ضبط ٤ أطنان ونصف منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة الزقازيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات .

