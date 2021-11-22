«السيرة أطول من العمر».. أسماء مصطفى تُبكي مشاهير الإعلام والسياسة برحيلها

خيم الحزن على الوسط الإعلامي، بعد إعلان وفاة الإعلامية أسماء مصطفى حبيب، صباح اليوم الإثنين، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب أحمد عبد الصمد، المذيع بالقناة الأولى المصرية:"خبر حزين .. وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد رحلة صراع مع المرض لاشهادتي فيكي مجروحة كنتي أطيب من تعاملت معهم ربنا يرحمك ويجعل مثواكي الجنة".

وكتبت المذيعة بالقناة الأولى سارة نجيب:"رحلت عن عالمنا الإعلامية الجميلة أسماء مصطفى بعد صراع مع المرض.. ربنا يرحمها ويعزي قلب أسرتها ومحبيها".

وقال أيمن نور الدين:"النائب البرلمانى أيمن ابو العلا يعلن وفاة زوجته المذيعة أسماء مصطفى فى قناة cbc اكسترا .. بعد صراع مع المرض سبحان من له الدوام.. ورحمها الله وصبر ذويها وأحبائها".

وكتب النائب عمرو هندي:"يتقدم النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب بخالص التعازي للنائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في وفاة المغفور لها بإذن الله زوجته الإعلامية اسماء مصطفى داعيا الله عزوجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها الجنة".

وقالت الإعلامية دينا حسين:"لا حول ولا قوه إلا بالله إرادة الله، ربنا يصبر أولادك ويرفق بهم ويقوي أهلك البقاء لله وحده".

وفيما قال النائب محمد عبدالعزيز:"أنعي بكل أسى الإعلامية أسماء مصطفى حرم النائب د. أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم بعد صراع مع المرض، نسأل الله لها الرحمة والمغفرة ولأهلها ومحبيها الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال الفنان مراد مكرم:"لا إله إلا الله .. خبر مفجع علي الصبح !! وفاة الزميلة الإعلامية الشابة الشاطرة المجتهدة أسماء مصطفي ، ربنا يصبر اهلها وزوجها واولادها ويرحمها ويغفرلها ، ادعولها".