الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

المحامي العام الأول: كان لدينا أزمة في التعامل مع قضايا التعدي على الأطفال

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

قال المستشار هشام جعفر، المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، إنه منذ إنشاء مكتب حماية الطفل بالنيابة العامة، وكان لدينا أزمة في التعامل مع قضايا الطفل، بداية من تقدير وجود جريمة من عدمه، ومن ذلك بلاغات الختان للإناث التي ترد إلينا بسبب الخلاف بين الزوجين وإبلاغ أحدهما عن الآخر، على سبيل المثال.

وأضاف المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، أيضا هناك حوادث التعدي على الأطفال بشكل مبالغ فيه من قبل الآباء من ربط وحرق وكسر وغيره، وهو أمر يحتاج إلى توعية من قبل الإعلام.

وحكى "جعفر"، عدة وقائع من بينها ربط أحد الآباء لابنته وتعليقها إلى أن أصيبت بغرغرينة وتم بتر قدمها، والجهة التي أبلغت عن الحادث هي المستشفى وليس الأسرة.

وبدأت الجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس الأعلى للإعلام، مع قيادات الإعلام والشركاء الحكوميين ذوي الصلة حول حقوق الطفل ودور وتأثير الإعلام منذ قليل.

الجلسة تستهدف التنسيق لتفعيل مدونة السلوك للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وتستهدف التنسيق بين القيادات الإعلامية والأجهزة الرقابية ذات الاختصاص لتفعيل مدونة السلوك للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بتناول قضايا الطفل والأسرة، والاستعانة بالدليل التوجيهي لحماية حقوق الطفل في الإعلام، ليكون الإطار العام الموجه للسياسات الإعلامية والرقابية في إطار تشاركي تتكامل فيه كافة الأدوار والاختصاصات نحو تطوير منظومة إعلامية ومناخ داعم للأسر المصرية يستهدف تمكين الأطفال والنشء.

- إطلاق مبادرة للطفل والعمل عليها إعلاميًا

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر، إطلاق مبادرة للطفل، والعمل عليها إعلاميًا، واقترح أن يكون اسم المبادرة بصفة مبدئية (صاحب السعادة الطفل)، وقال إنه سيتم العمل على حملة إعلامية كبيرة، تصل للمدارس بالتنسيق مع الجهات المسئولة، ومن الممكن أن يتم إنتاج أعمال وبرامج سينمائية وإعلامية، وضرورة الاهتمام بالطفل وقضاياه لأنه بعد سنوات قد يرتدي هذا الطفل البدلة العسكرية للدفاع عن وطنه لذلك يجب زرع الوطنية وحب الوطن داخل كل الأطفال.

حضر مائدة الحوار، عدد من أعضاء المجلس الأعلى للإعلام أبرزهم الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى للإعلام، ونشأت الديهي ورانيا هاشم، أعضاء المجلس، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والمستشار هشام جعفر، من مكتب النائب العام، الفت طنطاوي، من اليونيسيف.

وسبق أن نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، مائدة حوار حول الطفل في تماس مع القانون وكيفية التناول الإعلامي لقضايا الطفل، بهدف العمل على تصحيح الرسالة والمضمون الإعلامي وتمكين الإعلاميين وتعريفهم بمفاهيم حقوق الطفل الأساسية في تناول قضايا الطفل وحقوقه وفقًا لتناولها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وكذلك رفع الوعي المجتمعي للأطفال وأسرهم من خلال الإعلام لتجنب وقوع أبنائهم في مخالفة القانون ودعم جهود الدولة في حماية حقوق الأطفال.

النائب العام اطفال مكتب حماية الطفل حقوق الطفل النيابة العامة كرم جبر حماية الطفل مكتب النائب العام مخالفة القانون هشام جعفر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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