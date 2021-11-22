«الحديد والصلب» تُعلن وصول معدات التجربة النصف صناعية

أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وصول معدات التجربة النصف صناعية لتركيز الخام إلى مناجم الشركة بالواحات البحرية يوم 18 نوفمبر الجاري.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم، إنه تم استلام المعدات وجارٍ تركيبها في موقعها بمبنى التجربة النصف صناعية لتركيز الخام للبدء في أعمال الاختبارات التمهيدية للمعدات يعقبها البدء في أعمال التجربة بعد استكمال تجميع وتجهيز العينة الممثلة التي ستأخذ من منجم غرابي والمقدرة بـ288 طناً.

يشار إلى أن الشركة سجلت خسائر بلغت 437.05 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 478.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 555.28 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 583.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كانت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، وافقت على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية، على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

وكشفت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب المصرية، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، تراجع خسائر الشركة بنسبة 7.6 بالمائة، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، أنها سجلت خسائر بلغت 724.14 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 783.84 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 776.22 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 859.35 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن الشركة سجلت خسائر بلغت 437.05 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 478.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 555.28 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 583.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.