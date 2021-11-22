ضبط 3225 علبة زبادى و470 كيلو قشطة وجبنة مجهولة المصدر بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الإثنين، من ضبط 3225 علبة زبادى، و470 كيلو قشطة وجبنة قريش، مجهولة البيانات وتاريخ الإنتاج والصلاحية، و512 علبة سجائر مهربة من الجمارك، مطروحة للبيع فى أسواق المحلة.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة للرقابة التموينية بالاشتراك مع تموين المحلة الكبرى، من ضبط معمل منتجات ألبان لحيازته بقصد البيع 3225علبة زبادي غير مدون عليها أي بيانات تفيد تاريخ الإنتاج وكذا لحيازته 470 كيلو قشطه وجبنه قريش مدون عليهم بيانات وهمية تفيد الإنتاج والصلاحية، كما تم ضبط 512 علبة سجائر مهربة من خارج البلاد وغير خالصة الضرائب الجمركية، وتشكل خطراً علي صحة المواطنين.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة للتحقيق.

وكان محافظ الغربية قد وجه مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

كما تمكنت حملة من مديرية تموين بالغربية، اليوم الإثنين، من تحرير 14 محضرا مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون فى مواصفات الخبز، فى مركز وبندر المحلة الكبرى.

واستهدفت الحملة التى أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر المحلة الكبرى ، وحررت 14 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.