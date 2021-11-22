العراق: القبض على 5 متسللين من سوريا أثناء دخولهم غرب نينوي

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الإثنين، القبض على خمسة متسللين من سوريا أثناء محاولة دخولهم غرب نينوي.

وأضافت الخلية ـ في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) ـ إنه "بالتنسيق مع شعبة استخبارات تمكنت قوات الأمنية من إلقاء القبض على خمسة متسللين قدموا من الأراضي السورية، حيث تم رصدهم من قبل الكاميرات الحرارية وهم يتحركون باتجاه أراضينا عبر قرية بئر الحلو التابعة لناحية ربيعة المحاذية للحدود العراقية السورية غربي نينوي".

وأضاف البيان أنه تم القبض عليهم فور اجتيازهم للمنطقة الحدودية، وقد تبين أنهم خمسة اشخاص يحملون الجنسية العراقية وكانوا قد غادروا البلاد إلى سوريا بطريقة غير مشروعة، مشيرًا إلى أنه تم تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على إرهابي مطلوب للعدالة ومجموعة من المتهمين في أحكام مختلفة، بكمين محكم في العاصمة بغداد.

وأشارت في بيان لها إلى أن "قوة من لواء المشاة 44، تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب بعد كمين نصب له شمالي شرق العاصمة بغداد".

وأضافت أن "قوة من اللواء ذاته، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بسرقة محل للهواتف النقالة في منطقة الأعظمية بعد مطاردته"، مبينًا أنه "جرى تعميم أوصافه على نقاط السيطرة، وتم القبض عليه وبحوزته جهاز (لابتوب)، وأجهزة هواتف نقالة مسروق".

وتابعت: "تمكنت قوة من لواء المشاة 42، وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة، من القبض على متهم بترويج المخدرات يستقل دراجة (توك توك)، وضبط بحوزته كيس يحتوي على مادة الكريستال المخدرة، مع أجهزة تعاطي المخدرات، في جانب الرصافة، فضلًا عن إلقاء القبض على 15 متهمًا وفق مواد قانونية مختلفة".