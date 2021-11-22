أستراليا تعيد فتح أبوابها أمام المسافرين من طوكيو وسول

قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الإثنين، إن بلاده ستسمح لحاملي التأشيرات الأجنبية والمسافرين من اليابان وكوريا الجنوبية بدخول البلاد اعتبارًا من شهر ديسمبر المقبل.

وفرضت أستراليا قيودًا كبيرة على دخول الأجانب منذ مارس 2020 في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن يوم الأحد، تمكنت البلاد من تحصين 85 في المائة من سكانها الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا وأكثر بجرعتين من لقاح (كوفيد-19).

وقال موريسون، للصحفيين في كانبيرا، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو): "إن عودة العمال المهرة والطلاب إلى أستراليا هي علامة فارقة في طريق عودتنا"، حيث تتطلع الحكومة إلى تعزيز التعافي الاقتصادي للبلاد من الوباء.

واعتبارًا من الأول من ديسمبر، لن يحتاج الطلاب الملقحون بالكامل والعمال المهرة وحاملو التأشيرات إلى التقدم بطلب للحصول على إعفاء من حظر السفر الدولي، وسيتم الترحيب أيضا بالسياح الملقحين من اليابان وكوريا الجنوبية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الأسترالي، إن أستراليا ستسمح بدخول حاملي التأشيرات المؤهلين الذين تلقوا التطعيم بالكامل للبلاد اعتبارًا من أول ديسمبر دون التقدم بطلب إعفاء سفر، إذ تتخذ البلاد مزيدًا من الخطوات نحو استئناف السفر الدولي.

وأوضح موريسون، أن أستراليا سترحب أيضًا بالمواطنين الذين تلقوا التطعيم من اليابان وكوريا الجنوبية اعتبارًا من بداية الشهر المقبل.

وفتحت أكبر مدن أستراليا؛ سيدني، وملبورن، حدودهما للمسافرين الدوليين اعتبارًا من أول نوفمبر، غير أن تخفيف قواعد الدخول لم يستفد منه سوى المواطنين العائدين والمقيمين الدائمين.