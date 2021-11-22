اعتقال شخص على خلفية حادث دهس بولاية «ويسكونسن» الأمريكية

اعتقلت الشرطة الأمريكية، شخصًا على خلفية حادث الدهس، الذي استهدف موكبًا احتفاليًا بعيد الميلاد في وسط مدينة (واوكيشا) بولاية (ويسكونسن) الأمريكية.

وذكرت شبكة (سي. إن. إن.) الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الحادث أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين بينهم 4 في حالة حرجة.

وفي وقتٍ سابق اليوم، قررت الشرطة الأمريكية، إغلاق الطرق المحيطة بمنطقة الحادث لمدة 24 ساعة على الأقل، إضافة إلى تعليق الدراسة بالمدارس العامة في المنطقة اليوم.

وأظهر مقطع فيديو نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيارة رياضية من طراز "إس يو في" تتجه بسرعة صوب الموكب؛ مما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، من بينهم بالغون وأطفال.

وارتفعت حصيلة ضحايا اصطدام سيارة بموكب احتفالي لعيد الميلاد في وسط مدينة "واوكيشا" بولاية "ويسكونسن" الأمريكية، إلى 5 قتلى وأكثر من 40 مصابًا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين، أن السلطات تعمل حاليًا على تحديد هوية الضحايا، موضحة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى بينهم 4 في حالة حرجة.

من جانبه، أفاد مسؤول في البيت الأبيض - للشبكة الأمريكية - بأن البيت الأبيض يراقب عن كثب الوضع في واوكيشا، وأنه تم التواصل مع مسئولي الولاية والمسئولين المحليين لتقديم الدعم اللازم.