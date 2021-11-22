الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 797 هاربًا من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين في أسوان

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الإثنين، في ضبط مجموعة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون، خلال حملة أمنية مكبرة على مدار يومين،نتج عنها تنفيذ 797 حكمًا قضائيًا.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بنجاح ضباط الشرطة التابعين للمديرية في ضبط مجموعة من الهاربين من تنفيذ الأحكام خلال حملة أمنية مكبرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتنفيذ 797‪ حكمًا‪ قضائيًا.

وجاءت الأحكام كالتالي:ضبط 3جنايات، و157 حكم حبس جزئي، و30  حكم حبس مستأنف، بالإضافة إلى 415 أحكام غرامات، 192 أحكام المخالفات.

وتحررت المحاضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

 

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