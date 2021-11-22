تعطيل الدراسة بمدارس الفترة المسائية بالإسكندرية اليوم بسبب الطقس السيئ

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة بمدارس الفترة المسائية اليوم الإثنين الموافق 22 من نوفمبر 2021 للطلاب والمعلمين، وذلك وفقًـا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن سوء حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، حيث تشير التقارير إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية.

ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها مدير المديرية ومديرو عموم الإدارات التعليمية ، ويأتي ذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

ومن جهته أصدر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولًا بأول.

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس، أنه بعد الرجوع إلي الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي أكدت بدء الإستقرار فى حالة الطقس، فقد تقرر انتظام الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية، وكذلك انتظام العمل بجميع المصالح الحكومية اليوم الإثنين الموافق 22 نوفمبر.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في متابعة لحظية للتعامل الفوري مع أي تجمعات للأمطار، لافتًا إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.

وشهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، سقوط أمطار غزيرة على عدة مناطق متفرقة بالمدينة، بعد استقرار حالة الطقس الجوي، منذ عصر أمس الأحد.

وتعرضت المحافظة منذ الصباح لأمطار رعدية غزيرة أدت إلى غرق العديد من الشوارع والميادين بسبب كثافة مياه الأمطار وشدتها.