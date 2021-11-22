«النقل» تعلن نتائج استطلاع آراء المواطنين حول فعاليات الدورة الرابعة لمعرض النقل الذكي

أعلنت وزاره النقل في بيان صادر عنها اليوم أهم نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته هيئة تخطيط مشروعات النقل أثناء فعاليات الدورة الرابعة لمعرض النقل الذكي 2021 TRANS MEA والذي أقيم في الفترة من 7: 10 نوفمبر 2021 تحت رعاية الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك في إطار حرص الوزارة على قياس مدى معرفة المشاركين بإنجازات وزارة النقل ومشروعاتها الجديدة.

وأكدت الوزارة في بيانها أن 75٪ قاموا بزيارة المعرض للمرة الأولى أغلبهم من شباب المهندسين وطلبة كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات مما يؤكد حرص الجيل الجديد على استخدام التكنولوجيا ومتابعة مستجداتها، الأمر الذي يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي لتحسين جودة حياة المواطنين وأن أسباب المشاركة بالمعرض التي أشار إليها المشاركون في الاستطلاع من زوار المعرض تمثلت في الآتي (أشار 63٪ الرغبة في معرفة فرص الاستثمار في مجال النقل داخل مصر وأشار 59% من المشاركين الى البحث عن معرفة الجديد في مجال النقل الذكي بينما أشار 51% الى معرفة المشروعات القومية التي تم إنجازها في مجال النقل كما أوضح 23% الى الرغبة في المشاركة في مناقشات حول مشاكل قطاع النقل وسبل حلها.

وأضاف بيان الوزارة أن 90٪ من المصريين والأجانب من المشاركين في استطلاع الرأي أكدوا أن المعرض بعث برسالة طمأنه للخارج بأنبيئة الاستثمار في مصر خاصة في مجال النقل آمنة تماما ، كما أكد الأجانب ان مثل هذه الفعاليات تعكس حالة الاستقرار السياسي والأمني وتوفر فرص إستثمار واعدة كما أكد ٩٠ ٪ من المشاركين في الاستطلاع على نجاح وزارة النقل في ربط شبكه الطرق ببعضها البعض وهو ما يمثل دعما مهماً لمشروعات الوزارة وتكامل الادوار التنفيذية والمجتمعية وإحساس المواطنين بالاثر الايجابي لتحسين خدمات النقل و أبدي ٨٣ ٪ من المشاركين في الاستطلاع تأكيدهم على ضرورة تكرار الاستطلاعات والتي أيدت توجه وزاره النقل في الإستماع إلى صوت المواطنين كأحد أدوات تعزيز العلاقات بين صانع السياسة ومتلقي الخدمة

وجاء في بيان وزارة النقل أن ٧٩٪ من المشاركين في الاستطلاع أكدوا علي ضرورة تنسيق وزاره النقل مع رجال الأعمال المصريين لتوفير تمويلات وتغير أساليب الإدارة في المشروعات المطلوب تنفيذها وتلاها المستثمرون الأجانب بنسبة ٥٢٪ وبعدها الشركات العالميه الرائده في مجال النقل بنسبة ٢٧ ٪ واخيراً الوزارات الحكومية الأخرى بنسبة ٢٣٪ وهو ما يعكس الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل خاصة الرأسمالية الوطنية مع فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية وفقا للضوابط.