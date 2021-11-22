الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

1000 شاب وفتاة زاروا مشروعات «حياة كريمة» بقرى سوهاج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت محافظة سوهاج أن إجمالي عدد الشباب والفتيات الذين زاروا مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمختلف مراكز المحافظة، قد وصل حتى الآن 1000 شاب وفتاة، من خلال 26 جولة ميدانية نظمتها المحافظة، ضمن مبادرة "من حقك تعرف" والتي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لتعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، للتعرف على مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري  "حياة كريمة".

ونظمت المحافظة أولى جولات المبادرة في 16 أغسطس 2020، ووصل عدد الشباب والفتيات الذين استفادوا من المبادرة حتى الآن 1000 شاب وفتاة من مختلف فئات الشعب السوهاجي " طلاب الجامعة ـ الحركات الشبابيةـ الأحزاب السياسية ـ طلاب المدارس ـ ذو الإعاقة ـ مراكز الشباب والرياضة ـ الطلاب الموهوبين بقصر ثقافة سوهاج " .

يذكر أن مبادرة " من حقك تعرف" تم إطلاقها برعاية محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية بالمحافظة للتعرف على مراحل الإنشاء، وما تم إنجازه والتوقيت الزمني للعمل، ومراحل الانتهاء منها وتسليمها، والهدف من تلك المشروعات، والخدمات التي توفرها للمواطنين، والفوائد العائدة عليهم وعلى الوطن منها، بهدف نقل صورة حقيقية لما يتم إنجازه من مشروعات، وتنمية روح الانتماء لدى الشباب .

فيما تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء 4 مجمعات خدمات حكومية "تحيا مصر "، وعدد 4 مجمعات للخدمات الزراعية؛ لخدمة المواطنين بقرى مركز دار السلام، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، والتي تسهم في تيسير الخدمات للمواطنين وتجميعها في مكان واحد؛ لرفع العبء عن كاهل المواطن السوهاجي، وتقديم الخدمة له بطريقة لائقة وحضارية .

وتشمل الأعمال إنشاء مجمع خدمي حكومي و زراعي بقرى أولاد يحيي، والسلام، والخيام، وأولاد سالم بحري، بنسب تنفيذ متفاوتة تصل في بعضها إلى 85%، ويتكون مجمع الخدمات الحكومية من 3 طوابق " أرضي + 2 علوي " ويشمل: " مركز تكنولوجي، مكتب تموين، وحدة اجتماعية، مجلس شعبي محلي، وحدة محلية، ومكتب بريد، ومكتب للشهر العقاري "، بينما تضم مجمعات الخدمات الزراعية " وحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومكتب إرشاد زراعي، بالإضافة إلى مركز لتجميع الألبان".

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وائل لطفي

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