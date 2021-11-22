«صحة الشرقية» تحتفل باليوم العالمى لجراحة الوجه والفكين بمستشفى فاقوس

أقامت مستشفى فاقوس النموذجي ، فعالية اليوم العلمي الأول لجراحة الوجه والفكين، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمستشفى، في حضور الدكتور حمدي مرزوق أستاذ جراحة الوجه والفكين بجامعة المنصورة، والدكتور خالد عامر مدير عام طب الأسنان بمديرية الصحة بالشرقية، وبإشراف مدير المستشفى، وتنظيم رئيس قسم الأسنان، وفريق العلاقات العامة بها، حيث تم إلقاء عدة محاضرات عن جراحة الوجه والفكين، منها محاضرة عن التعقيدات في المضاعفات الفموية، بعنوان "avoidance of complication in dental practice"، بحضور أطباء الأسنان، وجراحة الوجه والفكين، وبعض التخصصات الطبية الأخرى بالمستشفى.

كما كلف وكيل الوزارة مدير عام طب الأسنان بتكريم أطباء الأسنان الذين بلغوا السن القانونى للمعاش، وعدد من هيئة التمريض بقسم الأسنان، مقدماً الشكر للمدربين والمتدربين، وجميع القائمين على هذا العمل، نظراً للجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن هذا يأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، لإعداد كوادر طبية متميزة، مؤكداً علي أهمية المؤتمرات واللقاءات العلمية، وتبادل الخبرات، في تعزيز الكفاءة الفنية للفرق الطبية، وأهمية التدريب والتعليم المستمر، في رفع كفاءة أداء الأطباء، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

و كانت مديرية الصحة بالشرقية، قد نظمت احتفالية لتكريم الممرضة المثالية بكل مستشفى وإدارة صحية بنطاق المحافظة، وكذلك تكريم عدد من أعضاء هيئة التمريض المتميزين بمنحهم شهادات تقدير وهدايا عينية وورود، تقديرا لدورهم المخلص وجهودهم المبذولة في مواجهة جائحة كورونا وكذلك في تقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى والمترددين على المستشفيات، وذلك تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمى للتمريض.

واستهل وكيل الوزارة الاحتفال بتهنئة جميع الحاضرين، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، مشيداً بالدور البطولي للجيش الأبيض بهيئة التمريض