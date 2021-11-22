الإثنين 22 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل مستشفى خاص بالعجوزة

جانب من عمليات اخماد
جانب من عمليات اخماد الحريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، على حريق نشب بطابقين بأحد المستشفيات الخاصة بشارع احمد عرابي بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل أحد المستشفيات الخاصة بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتبين أن الحريق نشب بالطابق الأول وامتد للثاني وتمت عمليات الإخماد.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

قوات الحماية المدنية الجيزة حريق المستشفيات الخاصة المهندسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

جنون «التريند»

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

وصول جثمان سهير البابلى إلى مسجد الشرطة قبل صلاة الجنازة (صور)

بعد ساعات هدنة.. الطقس السيئ يعاود ضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة

هزمها السرطان.. من هي الإعلامية أسماء مصطفى؟

وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

محمود خليل

الكيوف.. والعقل الباحث عن الغيبوبة

القس. رفعت فكرى

التفكير العلمى ومواجهة الأوبئة

د. منى حلمى

اليوم العالمى للفلسفة

أحمد سعد زايد

للدين وجوه جميلة

جمال-أسعد

الوعى وبناء الشخصية

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تجدد الاشتباكات فى القدس.. هل ستواجه إسرائيل موجة عمليات فردية؟

الولايات المتحدة تحذر إسرائيل من عواقب مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية

تطلعات فلسطينية لإخراج اللجنة الرباعية الدولية من «الهيمنة» الأمريكية