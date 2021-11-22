وكيل تعليم دمياط يتفقد مدرسة اللغات الرسمية ويشارك في طابور الصباح

تفقد صباح اليوم الإثنين الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مدرسة اللغات الرسمية الجديدة بإدارة دمياط التعليمية، للاطمئنان على حسن سير وانتظام العملية التعليمية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدرسة حفاظا على الطلاب والمعلمين والعاملين.

وحضر "خلف" طابور الصباح واستمع للإذاعة المدرسية معربا عن إعجابه بالبرنامج المقدم وشموله موضوعات تحث على غرس قيم الولاء والانتماء.

كما تفقد "وكيل الوزارة" قاعات رياض الأطفال والصفوف الأولى، وحجرات الاقتصاد المنزلي ومعامل الحاسب الآلي والانشطة، ودورات المياه.

وأثنى "وكيل الوزارة" على انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة وحرص هيئة التدريس علي حضور الطابور، موجها إدارة المدرسة بعمل يوم مميز لإبراز اهم النقاط المضيئة بها بحضوره.

كما تفقد "وكيل الوزارة" حجرات الاقتصاد المنزلي ومعامل الحاسب الآلي والأنشطة، ودورات المياه.

وأثناء تفقده وجد وكيل الوزارة زيادات في جميع المواد من المعلمين بالمدرسة، واستدعى مدير الإدارة وتكليفه بإعادة توزيع الزيادة للمدارس التي بها عجز، كما قرر إحالة مسؤلي التنسيق العام والمتابعة الميدانية بإدارة كفر سعد للتحقيق لسوء التوزيع ووجود تلك الزيادات.

وأكد "خلف" أنه لن يسمح بأية تجاوزات أو إعطاء حقوق لأي أحد ليست من حقه ولا تنازل عن إعلاء قيم الشفافية وفرض الانضباط وتحسين الأداء في العملية التعليمية، مشددا على تكثيف المتابعات الميدانية بجميع مدارس المحافظة.