«خطة النواب» تستكمل مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة.. اليوم

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعًا اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التخطيط العام للدولة.

وبدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، في مناقشة مشروع قانون التخطيط، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخرًا.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، أنه للمرة الأولى تضخ الدولة المصرية هذا الكم الضخم من الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية بمختلف المحافظات، لافتة إلى أن ذلك يتطلب تعزيز الرقابة والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشروعات، موضحة أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان يضمن تعزيز الرقابة والحوكمة لترشيد الإنفاق.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع القانون الجديد يعطي أهمية كبيرة للمحافظات في إعداد الخطة لتطبيق اللامركزية، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حتى تتسق مواد مشروع القانون مع مواد مشروع قانون الإدارة المحلية ليتم العمل بنفس المنهجية والفكر بعد تطبيق القانونين.

وأضافت الوزيرة، أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يعزز من فكرة المرونة في التخطيط ودور الوحدات المحلية في المناقلات بين المشروعات الاستثمارية لضمان وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.