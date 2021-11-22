اليوم حفل ختام الدورة الخامسة لملتقى «أولادنا» بدار الأوبرا المصرية

تقام اليوم حفل ختام الدورة الخامسة لملتقي أولادنا بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور وزراء الثقافة والتضامن الاجتماعي والسياحة والآثار والشباب والرياضة والهجرة وذلك مساء اليوم في تمام الساعة الرابعة مساءً.

يقدم الحفل الدكتور حسين زناتي ويحي الحفل الفرق الأجنبية من مختلف الدول بمشاركة “أولادنا” من اصحاب القدرات الخاصة وبحضور سهير عبد القادر رئيس ومؤسس ملتقى “أولادنا” وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة أولادنا والذي يتكون من الدكتور أشرف رضا، واللواء أحمد حمدي ورانيا حمودة، وريم عبد المجيد والفنانة رانيا فريد شوقي وريم حمودة، والأستاذة فايزة هنداوي، والدكتورة ميرفت ابو عوف، والمنتج هشام سليمان والمنتج محسن علم الدين والموسيقار نبيل علي ماهر وبحضور نخبة كبيرة من الفنانين ورجال وسيدات المجتمع، وسيتم توزيع جوائز لجان التحكيم والتكريمات وجوائز المسابقات بين مختلف الفرق.

يذكر دورة هذا العام أقيمت تحت شعار «سوا نرجع فرحتنا» وهي دورة استثنائية، حيث يلتقي “أولادنا” من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور “الأفرو صيني”، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والأوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها. وبهذا تكون مصر هي السباقة في تنفيذ الدمج الفني، كما يشهد الحدث هذا العام الاحتفال بمرور 65 عامًا على العلاقات المصرية الصينية.

وهدف المهرجان إلى تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لأولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم، خاصة وأنه الحدث الأول على مستوى العالم الذي سيعمل على تحقيق الدمج الدولي.

إضافة إلى استثمار الفعاليات والضيوف المشاركين في نشر صورة إيجابية عن مصرعالميًا بتراثها السياحي والحضاري، والتأكيد على أنها بلد الأمن والأمان، بإقامة مصر فعاليات في مختلف المناطق السياحية والأثرية، إلى جانب الفعاليات التي تجوب شوارع القاهرة بالسيارة المكشوفة.